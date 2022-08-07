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Sağlık

Sağlık Bakanlığı açıkladı... Haftalık koronavirüs tablosunda son durum... İşte vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 337 kişi hayatını kaybetti.

DHA7 Ağustos 2022 Pazar 00:09 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406 bin 322 olurken, 337 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

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