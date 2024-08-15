Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasında görülen maymun çiçeği (mpox) virüsü vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmadığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

