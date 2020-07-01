Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı 2020 ne zaman? Bakanlık açıkladı

01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı 2020 tarihi belli oldu. Binlerce sağlık çalışanı personelini ilgilendiren açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılacağını tarihi duyurdu. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı 2020 için detaylar belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavı 2020 ne zaman? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 4 Ekim'de yapılacak. Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim'de yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili açıklama yaptı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı 04 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'te 81 il merkezinde yapılacaktır.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin başvuruları geçerli olduğundan yeniden başvuru yapmayacaklardır. Ancak başvurusu kabul edilip sınav ücretini yatıramayan ve sınav yeri tercihi yapamayanlar ile varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu"nu doldurup Üniversiteye gönderemeyenler, 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile (sınav adı belirtilerek) sınav ücretini yatıracak ve sınav yeri tercihini yapabileceklerdir. Ayrıca varsa "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu"nu doldurarak "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - ESKİŞEHİR"adresine göndereceklerdir.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerden seçtiği sınav türünü veya alanını değiştirmek isteyenlerin ıslak imzalı dilekçelerini (değiştirmek istediği alana ait duyuruda belirtilen gerekli belgeleri ile birlikte) duyurunun yayımlanmasından itibaren 10 Ağustos 2020 tarihine kadar "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresine göndermeleri halinde durumları sınav kurulu tarafından değerlendirilecek olup sonuçlar YHGM'nin internet sayfasında ilan edilecektir.

03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilip sınav yeri tercihini yapanlardan sınav yeri tercihini değiştirmek isteyenler 31 Ağustos-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden değişiklik yapabileceklerdir.

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