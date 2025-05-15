İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7005
  • EURO
    43,4851
  • ALTIN
    4007.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! Kanseri erken teşhis etti
Sağlık

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! Kanseri erken teşhis etti

Sağlık Bakanlığı, 'Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi' ile bir yılda bir milyonu aşkın görüntünün incelendiğini ve kanserin erken teşhisinde yüzde 90'a yakın başarı sağlandığını bildirdi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! Kanseri erken teşhis etti
ABONE OL

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi'ne yönelik ilk çalışmaların 2016 yılında başlatıldığı, 2024 itibarıyla ise bu çalışmalarda yapay zeka kullanımına geçildiği belirtildi.

Yapay zeka kullanımının ardından yaklaşık 1 milyon mamografi görüntüsünün algoritma tarafından değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerlendirme sonucunda, şüpheli bulgular yüzde 90'a yakın doğruluk payıyla tespit edilerek önceliklendirildi. Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi, son bir yılda 1 milyonu aşkın mamografi görüntüsünü analiz etti. Yapay zeka algoritması, kanseri yüzde 90'a yakın başarı oranıyla erken evrede teşhis etti. Radyoloji uzmanlarının da değerlendirmesiyle, şüpheli vakalar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili hekimlere yönlendirildi. Böylece hastaların tedaviye erken erişimi sağlandı."

OTOMATİK OLARAK MHRS'YE YÖNLENDİRİLDİĞİ

Açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) çekilen tarama mamografilerinin, teleradyoloji yöntemiyle Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi üzerinden raporlandığı belirtildi.

Mamografi çekimi yapılan kişilerden, tarama sonucunda şüpheli bulgulara rastlananların sistem üzerinden otomatik olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönlendirildiği ve bu kişilere genel cerrahi randevusu oluşturularak tedaviye en kısa sürede başlandığı kaydedildi.

Yapay zeka destekli projenin başarısıyla ilgili ilk sonuçların alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, hastalığın ilerlemeden tedavi edilmesinin sağlandığı, hastaların yaşam kalitesinin artırıldığı bildirildi.

Hastalığı erken evrede teşhis edilen kişilerin daha az cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğu, bu nedenle hastalar üzerindeki ekonomik ve psikolojik yükün azaldığı, ayrıca tedavi maliyetlerinde de önemli ölçüde düşüş sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, KETEM ve SHM'lerde, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz meme kanseri taraması yapıldığı bilgisine de yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.