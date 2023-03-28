Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı kapsamında taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurular başladı. Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapabilecekler. Peki Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI



Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları belli oldu. KPSS-2023/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması için işlemler başladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları kapsamında tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini ÖSYM ais üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı aracılığyla gerçekleştirebilecekler. Sağlık Bakanlığı KPSS Tercih işlemleri 3 Nisan tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2023/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi.

ÖSYM AİS KPSS-2023/5: SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH EKRANI



Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır."

"Adaylar, tercihlerini 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun."

KPSS-2023/5: SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME



Tercih Başlangıç Tarihi :28.03.2023 10:30

Tercih Bitiş Tarihi :03.04.2023 23:59

Tercih Ücreti:30 TL

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı; Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)