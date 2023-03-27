Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurularında bugün son gün. Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi Alımı İlanı için başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22–27 Mart 2023 tarihleri arasında işlemlerini yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları, noter kurası ile belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımında; KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için de geri sayım başladı.

Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirecek.

10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı kura çekimi, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı