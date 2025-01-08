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Sağlık

Sağlık Bakanlığı ‘mide balonu' için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin uygulanmasını tedbir amaçlı durdurduğunu duyurdu.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı ‘mide balonu' için harekete geçti
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, medyada 'Mide balonu artık yasak' başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek, haberlerin kaynağının TİTCK resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtildi. Açıklamada, "TİTCK 02 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Fransa, söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasaklamış, ürünün tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurmuştur. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur" denildi. (DHA)

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