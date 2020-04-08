Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı 2020 kura sonuçları sorgulama

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 14 bin sürekli işçi ve personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı için başvuran adaylar, işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 2020 sürekli işçi alımı kura çekim tarihi ve sorgulama sayfası açıklandı. Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı 2020 kura sonuçları ve detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 bin işçi alımı hakkında Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden, "Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru" başlığıyla duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli oldu.

Bakanlık, kuraların noter huzurunda 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Bu noktada, başvuru sonuçları listesi öğrenmeye çalışan adaylar, kura çekiminin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını da öğrenmeye çalışıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek çekilişin canlı yayın bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 BİN İŞÇİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ayrıca yayımlanan duyuru şöyle:

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI ADRESİ DUYURDU

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşecek. Kura, yarın da geriye kalan iller için devam edecek. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek.

08 Nisan 2020 Çarşamba:

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 Perşembe:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.