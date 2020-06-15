Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih kılavuzu

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:25

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı başvuruları için Sağlık Bakanlığı kılavuzu ÖSYM tarfından yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuracak olan adaylar, ÖSYM Sağlık Bakanlığı kılavuzu sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı için ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı için Sağlık Bakanlığı kılavuzu ÖSYM sayfası haberimizde.

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı için ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yeni personel alımı açıklamasında,

"İstanbul’daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

Alımlar, 2 bin 302’si hemşire ve 606’sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

250 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacağını da duyurdu.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesisleri için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak ve başvuruların yarın yani 16 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını bildirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KILAVUZ ÖSYM

Sağlık Bakanlığı personel aımı için Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.

Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.

Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

"YENİ ATAMALAR SALGINLA MÜCADELEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."