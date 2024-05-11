Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) 'Onaylı Randevu' dönemi MR, tomografi, ultrason ve ameliyat gibi tetkiklere de gelecek. Uygulama ile görüntüleme randevularına gelmeme oranı da düşecek.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "Onaylı Randevu" sistemini devreye almaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, MR, tomografi, ultrason ve ameliyat gibi tetkiklerde de benzer bir sistem üzerinde çalışıyor. Muayenede olduğu gibi bu alanlarda da alınan randevular bir gün önceden hastaya hatırlatılacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Uygulama ile görüntülemede randevuya gelmeme oranı aşağı çekilecek. Bakanlık ayrıca akılcı laboratuvar ve akılcı görüntüleme uygulamasını da hayata geçirecek. Özellikle tomografi ve gelişimsel işlemler dahil olmak üzere bilim kurulu ve branş uzman dernekleriyle iş birliği içerisinde bir algoritma üzerinde çalışılıyor. Bu uygulama ile de kolonoskopi ve gastroskopiyle ilgili endoskopik işlemler ne zaman, hangi durumda, hangi hasta grubunda, nasıl istenmeli gibi sorular takip edilecek. Sistem, 1 Haziran'dan itibaren kullanılmaya başlanacak.

10 SORUDA MHRS'DE YENI DÖNEM

MHRS'de "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

* 1- Sistem ne zaman uygulamaya girecek?

*13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

* 2- Hastaların randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?

* Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar randevuya onay verilmesi gerekecek.

* 3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?

* Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

* 4- Randevu alan ancak onaylamayan kişilere ilişkin süreç nasıl yürütülecek?

* Bu kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

* 5- Onaylanan randevuya gidilmezse herhangi bir kısıtlama uygulanacak mı?

* Aynı branş için 15 gün yeni randevu alınamayacak.

* 6- Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi?

* Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

* 7- Tüm randevular için onay zorunlu mu?

* Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak.

* 8- Onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?

* 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak.

* 9- Hastaneden 24 Mayıs günü saat 14.00 için randevu alan ve 1 gün önce randevusunu onaylayan kişi, onaydan sonra randevuya gidemezse nasıl bir yol izleyecek?

* Onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

* 10- Ertesi güne randevusu bulunan 200 kişi, saat 20.00'ye kadar randevusunu onaylamadı. Bu randevular, otomatik olarak iptal edilmiş kabul edilerek, talepte bulunan hastalara mı verilecek?

*Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.