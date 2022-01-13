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Sağlık

Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Sağlık Bakanlığına bu yıl çeşitli hizmetler için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin, yönetmelik değişikliği yapıldı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, 2022'de Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter huzurunda kurayla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla, aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.

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