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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağını bildirdi.

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Koca, yaptığı açıklamada, yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan "Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi"ni hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini kaydetti.

Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Koca, "Ayrıca görme taramalarının hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak, internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık." ifadelerini kullandı.

- ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ
 

Koca, bu taramalar sayesinde görmenin normal gelişimini engelleyecek risklerin saptanacağını ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukların erken dönemde tespit edileceğini vurguladı.

Koca, şunları kaydetti:

"Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek, gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağız. Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak."

- AİLE HEKİMİ TARAFINDAN YAPILACAK
 

Taramanın aile hekimi tarafından "risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testi" şeklinde yapılacağını belirten Koca, sonuçların Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'ne kaydedileceğini ifade etti.

Koca, pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, çocuğun ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edileceğini ve sürecin takip edileceğini anlattı.

İl sağlık müdürlüklerinin, aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağını, müdürlüklerin sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu da sağlayacağını belirten Koca, "Gelecek nesillerimizin berrak görüşü için başlattığımız bu tarama programına vatandaşlarımızın da tam destek vermelerini ve çocuklarının aile hekimlerindeki kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

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