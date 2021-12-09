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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile MHRS genelgesi!

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bir genelge yayımladı.

9 Aralık 2021 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:17
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