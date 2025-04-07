Sağlık Bakanlığından ''sağlık okuryazarlığı'' için yeni eylem planı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumun sağlık okuryazarlık düzeyini artırmayı ve vatandaşların sağlıklarını kontrol altına alabilecek bilgiye ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Atak, toplumun sağlık konusundaki bilgi seviyesini artırmayı ve bireylerin kendi sağlık süreçlerinde aktif rol almasını hedeflediklerini ifade etti.

Sağlığın yalnızca bedensel bir sakatlık olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Atak, "Sağlık ruhsal, fiziksel ve zihinsel yönden iyi olma halidir. Bunu her fırsatta da dile getiriyoruz. Tam iyilik haline ulaşabilmek için bireylerin de sağlıkla ilgili sorumluluğunun farkında olması ve ona yönelik gerekli adımları atması, bu süreci çok ciddi anlamda güçlendirecektir." dedi.

Atak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun liderliğinde, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Bakanlığın bu süreçte yeni bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, en önemli hedeflerinden birinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplumun koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkaran hamleler yapması olacağını söyledi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü olarak en önemli sorumluluk alanlarından biri olan sağlık okuryazarlığı konusunda, yeni bir süreci başlatma ve etkili bir hamle ortaya koyma gayreti içinde olduklarının altını çizen Atak, toplumun bu alandaki mevcut durumunun doğru şekilde tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Atak, daha önce gerçekleştirilen "Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler" araştırmasının, atacakları adımlar açısından önemli bir çerçeve sunduğunu belirterek, "Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyine dair elimizde artık somut veriler var. Bu bulgulardan hareketle yeni bir eylem planı hazırlığı içindeyiz. Bu yıl, 35 dış paydaşla toplumun aktif katılım göstereceği, herkesin sürece katkı sunabileceği kapsayıcı bir program başlatmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Atak, çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Bunun hastane tarafı da var. Toplumla ilgili risk gruplarına yönelik kronik hastalığı olanlar, yaşlı grup özellikle de çocuklara yönelik farklı boyutları olan bir eylem planı hazırlığımız var. Tabii ki iletişim süreçleri de burada çok büyük önem arz ediyor. Bu bütüncül yaklaşımla beraber toplumda sağlık okuryazarlığı noktasında yeni bir farkındalık oluşturmaya gayret edeceğiz." bilgisini verdi.

- "SAĞLIKLA İLGİLİ BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

"Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler" araştırmasının 2018 ve 2024 yılı sonuçlarını karşılaştırdıklarında sağlık okuryazarlığı konusunda toplumda bilgi artışı olduğunu gözlemlediklerine işaret eden Atak, "Toplum nezdinde yaklaşık yüzde 15'lik bir artıştan söz edebiliyoruz. Bilgiye erişim olanakları özellikle dijital platformların yaygın kullanımıyla birlikte önemli ölçüde arttı. Ancak bu bilgiyi günlük yaşam pratiklerine yansıtma konusunda hala önemli bir mesafe katetmemiz gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Atak, şunları kaydetti:

"Güncel verilere göre, toplumda her 2 kişiden birinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olduğunu görüyoruz; yani halen yüzde 50'nin altında bir düzeyden söz ediyoruz. Bu tabloyu tersine çevirmek için sağlıkla ilgili güçlü ve kapsayıcı bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Öğrencilerin bedenlerini tanımaları, sağlıklarını korumaları ve sağlıklı olma durumlarına dair bilinç kazanmaları için öğretmenlerimizle birlikte sahada olacağız."



Sağlık okuryazarlığı konusunda topyekun mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Atak, "Burada özellikle okul çağı çocukları bizim için en önemli hedef kitle. Çocuklardaki o bilgi haznesini zenginleştirmek ve onlara katkı sunmak gerçekten önem arz ediyor. 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında da özellikle okullardaki öğrenci ve öğretmenlere de yönelik bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Öğrencileri de bu süreçte ciddi bir şekilde eğitim sürecine katarak da yeni bir seferberlik başlatıyoruz." diye konuştu.

- "ECZACILARI DA SÜRECE DAHİL EDECEĞİZ"

Atak, sağlık okuryazarlığı yeni eylem planının diğer ayağının da hastaneler olduğunu aktararak, "Sağlık kurumlarına başvuran vatandaşların da kendi başvurduğu alanla ilgili de sağlık çalışanlarımızın da bu noktada iyi bir rehberlik yapmasının önünü açmaya gayret edeceğiz. Sağlık çalışanlarının yapacağı katkı, vereceği bilgilerle toplumun daha iyi bilgiye erişmesine ciddi anlamda katkı sunacağını biliyoruz." dedi.

Sağlık sisteminin en önemli halkalarından birinin de eczacılar olduğunu belirten Atak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık sistemine girdikten ve çıktıktan sonra en önemli halkalardan biri de eczacılar. Eczacıları da bu sürece dahil etmeye ve onları da bu mücadelemizde bizimle yan yana ve kol kola mücadeleye aktif olarak katmaya gayret edeceğiz. Eczacıların son dokunuşları ve insanların eve iyi bir bilgiyle gönderilmeleri önem arz ediyor. Kronik hastalığı olanlar ve farklı risk gruplarına yönelik de sağlık okuryazarlığı ile ilgili eğitim programları düzenlemeye gayret edeceğiz. Bakanlığımız bünyesindeki genel müdürlükler de sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim seferberliğini artırmaya yönelik üzerine düşeni yapacak."