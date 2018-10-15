Sağlık Bakanlığı'ndan sahte estetikçilere sıkı takip

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Sağlık Bakanlığı, merdiven altı sağlık uygulaması olarak bilinen izinsiz/yetkisiz/ruhsatsız sağlık hizmeti veren kurum, kuruluş ve kişilere karşı denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve yetki verilmemiş doktor olmayan kişiler tarafından sağlık hizmet sunumuna yönelik olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde son 5 yılda toplam 328 kapatma cezası uygulandı, yetkisiz kişi ve kurumlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık ayrıca, sosyal medya ve internet sitelerini düzenli olarak tarıyor ve izinsiz/yetkisiz/ruhsatsız olarak sunulan tıbbi uygulamaların tespitini yapıyor.

Bu çerçevede 2018 yılında yaklaşık 600 adet web sitesi tarandı ve insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, insan sağlığını tehlikeye düşüren, talep ve haksız rekabet yaratan reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapılan web sitelerinin tespiti yapılarak Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerine ihbar, şikayet, yazılı/görsel basın, CİMER/SABİM vb. kanallar ile bildirimler yapılır. İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulu olan denetim ekipleri tarafından süratle değerlendirmeye alınan bildirimler merdiven altı sağlık uygulamaları kapsamında yapılan olağan dışı denetimler gerçekleştirilir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca merdiven altı sağlık uygulamalarına yönelik yapılan tespitler neticesinde; denetim ekiplerince izinsiz/yetkisiz/ruhsatsız sağlık hizmet sunumu derhal durdurularak, kurum/kuruluş/kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yetkisiz sağlık hizmeti ile ilgili suçlar hakkında adli makamlarca, mahiyetine göre 1-3 yıl ile 2-5 yıl arasında değişen hapis cezası ile bin gün ila 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilmektedir."