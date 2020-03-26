26 Mart 2020 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:16

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden koronavirüs salgınındaki son vaka sayısını, hayatını kaybedenlerin sayısını ve gün gün grafik şeklinde iyileşenlerin sayısının yer alacağı koronavirüs tablosunu paylaştı. Koronavirüs (Corona virüs-Covid-19) tablosu her gün güncellenecek ve son dakika durum tüm vatandaşlara aktarılacak. İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosun; gün gün ölü, vaka ve iyileşme sayısı grafiği...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların daha detaylı bilgi almalarını sağlamak için koronavirüs tablosu uygulamasından şöyle bahsetti:

"Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde ekranda gördüğünüz şekliyle hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısını dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyu ile paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Bakanlığın sitesinde yer alan tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor.



Koca, Türkiye'de koronavirüs hastalığına ilişkin son gelişmelerin artık Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.



24 Mart verilerini ve 24 Mart'a kadar olan durumu içeren tablo ise şöyle:



Koca, ekrandan dün itibarıyla belirlenen rakamların yer aldığı tabloyu göstererek, "Grafik şeklinde vaka sayısını görüyorsunuz. Aşağıda ise kaybettiğimiz vakaları. İkinci bir tablodada da günlük olan değişimi yine test sayısı, vaka sayısı ve kaybettiğimiz vaka sayısını dijital ortamda göstereceğimiz ve güncel olarak her gün kamuoyu ile paylaşacağımız tabloyu da buradan söylemek istiyorum." dedi.

Bazı hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşan Koca, şunları anlattı:

"Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kalan bir hastamızdı. O hastamız dün itibarıyla taburcu oldu. Yine bir hastamız erkek, 60 yaşında. O da bugün itibarıyla taburcu olmuş oldu. Yoğun bakım şartlarında 7 gün kadar kalıp sonra taburcu ettiğimiz bir hasta olduğunu, yani bu arada yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum, yaşları 60'ın üzerinde olmasına rağmen.

O nedenle erken dönemde müdehalenin yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın, temasın minimalize edilmesi gerektiğini, herkesin özellikle evine ve hatta odasına kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlamasının son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum."