İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4473
  • EURO
    7,0607
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89324.7
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda kaç vaka var? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Sağlık

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda kaç vaka var? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında toplumun net bir şekilde bilgi almasını sağlayabilmek için koronavirüs tablosu oluşturulduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan koronavirüs tablosunda corona virüs vaka sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı ve iyileşenlerin sayısı gün gün grafik şeklinde yer alıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tablosundaki veriler...

26 Mart 2020 Perşembe  14:16 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:16
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden koronavirüs salgınındaki son vaka sayısını, hayatını kaybedenlerin sayısını ve gün gün grafik şeklinde iyileşenlerin sayısının yer alacağı koronavirüs tablosunu paylaştı. Koronavirüs (Corona virüs-Covid-19) tablosu her gün güncellenecek ve son dakika durum tüm vatandaşlara aktarılacak. İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosun; gün gün ölü, vaka ve iyileşme sayısı grafiği...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların daha detaylı bilgi almalarını sağlamak için koronavirüs tablosu uygulamasından şöyle bahsetti:

"Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde ekranda gördüğünüz şekliyle hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısını dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyu ile paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Bakanlığın sitesinde yer alan tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 

Koca, Türkiye'de koronavirüs hastalığına ilişkin son gelişmelerin artık Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebileceğini açıkladı. 

24 Mart verilerini ve 24 Mart'a kadar olan durumu içeren tablo ise şöyle:

Koca, ekrandan dün itibarıyla belirlenen rakamların yer aldığı tabloyu göstererek, "Grafik şeklinde vaka sayısını görüyorsunuz. Aşağıda ise kaybettiğimiz vakaları. İkinci bir tablodada da günlük olan değişimi yine test sayısı, vaka sayısı ve kaybettiğimiz vaka sayısını dijital ortamda göstereceğimiz ve güncel olarak her gün kamuoyu ile paylaşacağımız tabloyu da buradan söylemek istiyorum." dedi.

Bazı hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşan Koca, şunları anlattı:

"Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kalan bir hastamızdı. O hastamız dün itibarıyla taburcu oldu. Yine bir hastamız erkek, 60 yaşında. O da bugün itibarıyla taburcu olmuş oldu. Yoğun bakım şartlarında 7 gün kadar kalıp sonra taburcu ettiğimiz bir hasta olduğunu, yani bu arada yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum, yaşları 60'ın üzerinde olmasına rağmen.

O nedenle erken dönemde müdehalenin yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın, temasın minimalize edilmesi gerektiğini, herkesin özellikle evine ve hatta odasına kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlamasının son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum."

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.