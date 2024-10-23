Sağlık sektörünün dünya devleri bir araya geliyor

Geçtiğimiz yıl 40 bin kişi tarafından izlenen, bu yıl 80 bin kişiye ulaşması beklenen The Future Healthcare İstanbul Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleşecek. 24/25 Ekim'de kamu paydaşlarından akademisyenlere, özel sektörden hekim ve öğrencilere kadar herkes "Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsan" teması çerçevesinde dünya ve insanlığın sağlığını konuşacak. Tazefikir Grup tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye'deki sağlık uygulamaları da masaya yatırılacak.

Konu hakkında Tazefikir Group CEO'su Çağlar Gözüaçık'tan değerlendirme geldi. Gözüaçık, etkinliğin gelenekselleşen bir organizasyona evrildiğini söyleyerek, "Tüm sağlık sektörü paydaşlarını aynı çatı altında bir araya getirmekten oldukça mutluyuz. Genç bilim insanlarına ve sağlık profesyonellerine ilham veriyoruz. Farklı uzmanlıklardan öncü bilim insanlarını bir araya getiriyor, yeni ve çarpıcı buluş ve iş ortaklıklarına yepyeni kapılar aralıyoruz'. dedi.

Gözüaçık özetle şunları kaydetti:

5. YILIMIZA GİRDİK

Sağlık alanının Türkiye ve dünya için önemli isimlerini 5. kez bir araya getiriyoruz. Sağlığa yön verecek şirket ve kuruluşlarla birlikte bu yıl Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde bir araya geleceğiz. Bu organizasyon sadece katılımcılardan dolayı önemli değil. Aynı zamanda tıp öğrencisi olan yani geleceğin sağlıkçılarını da hem fiziksel hem de online olarak bu organizasyonda ağırlıyoruz."

YAPAY ZEKA DA KONUŞULACAK,SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE:

Sağlıkta yapay zeka, etik ve sürdürülebilirlikten, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine kadar sağlık alanında pek çok başlığın konuşulacağını da söyleyen Gözüaçık, "Bu sayede sağlığı farklı yönleriyle ele almış oluyoruz. Organizasyon katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.' dedi.