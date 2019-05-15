Sağlıklı yaşam ekonomisi hacmi 4.2 milyar dolara yükseldi

Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması'na göre, 4.2 trilyon dolarlık hacme sahip sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kalemini kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünler oluşturuyor.

Rapora göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisi 2015-2017 yılları arasında, yıllık yüzde 4.8'lik artışla 4.2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Global Wellness Institute'un 2018 araştırmasına göre küresel sağlıklı yaşam ekonomisinde en büyük harcama kategorisini, 1,083 trilyon dolarla kişisel bakım, güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünleri oluşturdu. Bakım ürünlerini, 702 milyar dolarla sağlıklı gıda, beslenme ve kilo verdirme ürünleri ve 639 milyar dolarla sağlık turizmi takip etti.

Türkiye'den sonuçlar ilgili şu değerlendirmeyi yapıldı:

"Tüketicilerin tercihleri ve değerleri değiştikçe, firmalar da hizmet ve ürünlerini bu değişimlere göre şekillendiriyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor, ortalama yaşam süresi uzuyor. İnsanlar daha uzun yaşamak için sağlıklarına, yediklerine, içtiklerine dikkat ediyorlar, spor yapıyorlar. Bunun en büyük kanıtı, sağlıklı yaşam ekonomisinin ulaştığı büyüklük."