Sağlıkta İnovasyon ve Eğitim Vurgusu: Medtronic İnovasyon Merkezi açıldı

Memişoğlu, Medtronic İnovasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin çevresindeki bütün bölgeler için vizyoner bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.

Her şeyin hastalar, insanlık ve insanlara daha iyi hizmet verebilmek için olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlık öyle bir şey ki mezuniyetten sonra da teknolojiyi bilme, bilgiyi öğrenmek ve onu uygulamak zorunluluğu olan bir alan. Yani siz öğrenmeye devam ediyorsunuz. Öyle olunca da bu eğitim merkezleri mezuniyet sonrası daha iyi sağlık hizmeti, insanlara daha faydalı olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi." dedi.

Memişoğlu, böyle bir merkezin Türkiye'de olmasının kendileri için çok büyük bir şans olduğunu dile getirerek, ülkeden birçok eğiticinin burada görev aldığını, ayrıca yurt dışından da birçok kişinin eğitilmek için buraya geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerini iyi sunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, sağlığın eğitimini ve ilmini de üreterek, etraflarındaki ülkelere ve insanlara öğretmekle mükellef olduklarını vurguladı.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye, sağlıkta özellikle insan gücünün kalitesiyle konumunda ve bölgesinde lider olabilecek bir ülke. Bunun bilgisini de eğitimini de verebilecek kapasitede insan gücüne ve böyle altyapıları olan bir ülke haline gelmiş durumda. Biz bunu artık üretimi de yeni bilgi söylemlerine de dönüştürmek zorundayız. Yani olağan bilgiyi, eğitimini vermek değil sadece yeniden yeni bir şeylerle söylemek durumundayız." diye konuştu.

Burada global anlamda olan yatırımı bilgiye de dönüştürmek gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, onu da yapacaklarını söyledi.

Memişoğlu, bunu önemsediklerine işaret ederek, "Bilim insanlarının Türkiye'de bu tür yerlerde eğitim verdiği gibi aynı zamanda üretip ekonomik olarak da kendilerine yol çizmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ANLAMINDA ALTYAPISI İYİ OLAN, İNSAN GÜCÜ İYİ OLAN ÜLKEYİZ"

Medtronic İnovasyon Merkezi'ne büyük bir emek verildiğini kaydeden Memişoğlu, ortak çalışmaya devam edeceklerini, herkesin kazanacağı ve kendisine fayda sağlayacağı işbirliklerine her zaman açık olduklarını bildirdi.

Memişoğlu, Türkiye'nin hedefi olan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Sağlık anlamında altyapısı iyi olan, insan gücü iyi olan ülkeyiz. Bu konuda biz geliştikçe etrafımızdakiler gelişecek. Bu gelişme bizi insanlığa, hastalarımıza çok daha iyi, etkin, son tedavileri uygulayabilir hale getirecek. Esasında hepimiz insanlara hizmet ediyoruz." dedi.

Kurdele keserek merkezin açılışını yapan Memişoğlu, burayı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Medtronic Avrasya Bölge Başkanı Majid Kaddoumi ile Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya (TURMECA) Bölge Başkanı Ayhan Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.