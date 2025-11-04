İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0928
  • EURO
    48,3635
  • ALTIN
    5337.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlıkta standartlar yenileniyor! Platin belgeli hastane dönemi başlıyor
Sağlık

Sağlıkta standartlar yenileniyor! Platin belgeli hastane dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 'Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nün (TÜSKA) Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasına ek olarak Platin, Altın, Gümüş ve Bronz Akreditasyon Belgesi modeli oluşturularak sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik modern bir yaklaşım getirildi.

AA4 Kasım 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
Sağlıkta standartlar yenileniyor! Platin belgeli hastane dönemi başlıyor
ABONE OL

Yönetmeliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'deki sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması ile rahberlik sağlayacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla enstitü bünyesinde, Hasta ve Çalışan Güvenliği Bilim Kurulu kuruldu.

Böylece paydaşlara bu bilim kurulundan önerilecek tavsiye kararları ve bilimsel raporlar ile daha güvenli sağlık hizmeti sunumu için bilimsel destek verilmesi amaçlandı.

"Akreditasyon Yürütme ve Belgelendirme Kurulu" ile "Akreditasyon Bilim Kurulu" oluşturularak akreditasyona paydaşları temsil eden, bağımsız ve bilimsel bir hüviyet kazandırıldı. Ayrıca bilim kurullarının etkin faaliyet gösterebilmesi için çalışma usulleri yeniden belirlendi.

Sağlık tesislerinin akreditasyon standartları uygulamaları ve akreditasyona hazırlık çerçevesinde eğitim ve rehberlik süreçlerini yürütmek üzere düzenlemeler hayata geçirildi.

Yönetmeliğin yayımlanmasına ek olarak TÜSKA Akreditasyon Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar'da yapılan değişiklikle birlikte sağlık tesislerinde yenilikçi bir uygulama ile Platin, Altın, Gümüş ve Bronz Akreditasyon Belgesi modeli oluşturularak sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik modern bir yaklaşım getirildi.

Bu uygulama, sağlık tesislerini daha kaliteli hizmet sunmaya teşvik eden bir sistem olarak tasarlandı. Akreditasyon belgesindeki bu kategorizasyon, sağlık sistemi regülasyonlarında ve uygulamalarında önemli bir rol oynayacak.

Yönetmelik değişikliğiyle TÜSKA Akreditasyonuna fonksiyonellik getirildi, güvenli sağlık hizmeti sunumu ve sağlık sistemini iyileştirmek için bir katalizör ve önemli bir araç olarak tanımlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.