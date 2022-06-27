Şahin-Türeci çiftinden büyük müjde: Kanser aşısı çok yakında

Koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına vesile olan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. İki bilim insanı ödüllerini İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde düzenlenen törende aldı. Salgınla ilgili soruları yanıtlayan Uğur Şahin, "Virüsün uzun yıllar bizimle olacağını düşünüyorum, bunu kabul etmek lazım. Aşıları benimsemeliyiz. Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. Yaz sonunda yeniden maskelerin takmaya başlayabiliriz. Yeni bir dalga kapıda, hazırlıklı olmakta yarar var" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZGÜ AŞI FAZ-2'DE

Özlem Türeci de, olumlu sonuçlar elde edilen kişiye özgü kanser aşılarındaki son durumu anlattı: "Şu anda Faz-2 çalışmalarına devam ettiğimiz kişiselleştirilmiş kanser aşılarıyla ilgili bir çalışmamız var. 5 yıl içinde bu aşının kanser hastalarına uygulanabileceğini umuyoruz. İnsanın kendi bağışıklık hücrelerini taklit edebilmesini, vücudun kendi kendine savunma mekanizması geliştirmesini sağlıyoruz. Kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebiliyor ama bizim teknolojimiz bunu yapabilecek güçte. Özellikle pankreas kanserindeki çalışmalarımız bize tümörlerin giderilmesi konusunda çok başarılı olduğunu gösterdi.

'TÜRKİYE'DE YIL SONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ'

Türeci ve Şahin tüberküloz ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ile sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyurdu. İki bilim insanı, Biontech olarak Türkiye'de bir kuruluşla anlaştıklarını, başta akciğer kanseriyle ilgili olmak üzere aşı ve immünoterapiye yönelik bilimsel çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.