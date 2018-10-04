Sakaldan saç ekimi mümkün mü?

FUE saç ekimi yoluyla saç ekiminde yeni ve daha etkili yöntemlerin ortaya çıkmasıyla saçsız hastaların verici alanı genişletmek için daha fazla seçenek elde edilebiliyor. Sakaldan veya yüzdeki saç ekstraktından saçları çıkarmak, estetik cerrahide saç derisi saçını geri kazandırmak için kullanılabilecek kaliteli bir saç kaynağı sağlayabiliyor.

Sakaldan saç ekiminin avantajları

Yüz saçlarını kullanıldığı saç nakli, donör saç tedarikinde ve alıcı talebinde uyuşmazlık bulunan hastalar için mükemmel bir çözüm olabilir. Bu, genellikle çok sınırlı ve kalitesiz donör saçlı olarak ortaya çıkmış olan saç dökülmelerinde görülür. Kaliteli donör saçlı erkek tipi kelliği olan erkekler, genellikle kelleşen alanların tümünü veya çoğunu geri kazandırmak için yeterli sayıda grefte sahiptir. Bununla birlikte, donör saçları düşük yoğunlukta olduğunda, genel olarak başın tamamını örtecek kadar saç olmaz. İnce saçlar transplantasyondan sonra minimum hacim sağlar. Saç derisi saçlarından farklı olarak, sakal saçları genellikle daha kalındır. Kalın saç yapısı, alıcı / verici uyumsuzluğu olan kişiler için nakilden sonra daha fazla hacim sağlar.

Yüz tüyleri, yüzlerini her gün tıraş eden ve yüzlerinde herhangi bir fark yaratmayacak olan birçok erkekte istenmeyen olarak kabul edilir. Çoğu erkek, yüzlerini düzenli aralıklarla tıraş etmek için daha az zaman harcıyor; bu da onlara ekstra avantaj sağlıyor.

Sakaldan saç ekimi kimler için uygundur?

Sınırlı ve seyrek sakallı saçlı erkeklerin saçları yeterli değildir. Yüzdeki kılların, nakilden sonra daha fazla hacim sağlayabilen daha kalın bir yapısı vardır. Bununla birlikte, foliküler ünitelerdeki kıl foliküllerinin sayısı genellikle sınırlıdır. Örneğin, saçlı deri saç foliküler üniteleri genellikle greft başına 2'den fazla tüye, sakalı saç sayısı ise 2'den az ve çoğu durumda 1'e daha yakındır. Yüz bölgesi saç folliküler ünitelerinde çoğunlukla tek ve bazen iki tüyü vardır.

Sakal saçlarının saçlı deriye oranla kalınlığı, nakledilen alanda daha iyi hacim sağlar. Çoğu durumda sakallı saç üst ve taç alanlarında ve diğer tüylerin arasında daha fazla kullanılır.

Sakaldan saç ekiminden nasıl sonuçlar elde edilir?

Yüz tüyleri, büyüme fazında (anagen) uzun süre kalır ve vücudun diğer bölgelerindeki kıllara kıyasla kısa bir süre istirahat fazına (telojen) geçer. Bu, her nakledilen yüzdeki kılların çoğu zaman artan bir saç folikülüne sahip olacağı anlamına gelir. Bu, yüz tüylerinin daha uzun süre yerinde kalmasına ve daha uzun kıl yapısının büyümesine imkan tanır ve bu da saç nakline büyük katkıda bulunur. Sakal tüylerinin daha kalın saçlı yapısı da nakledilen alanda daha fazla hacim sağlar.

Ortalama bir insanda sakal alanı, saç ekimi yapan bir cerrahın yalnızca yaklaşık 3.000 grefti çene ve boyun altındaki alanlardan hasat etmesine izin verir. Hasta, yüz tüylerinin görünümünde önemli bir değişiklik yapmak istemiyorsa ortalama sayı budur. Hasat edilen tüylerin sayısı yüz tüylerinin yoğunluğunu düşürmek veya sakallarından tamamen kurtulmak isteyen erkeklerde daha fazla olabilir. Yüzdeki kıllar, greft başına daha az kıl follikülü olmasına rağmen, saç derisine nakledildiğinde saçlarda daha fazla yoğunluk hissi yaratabiliyor.