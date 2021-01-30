Salgında ses kısıklığı yaşayanlara 'müzikli terapi' ile tedavi

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:47 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:47

Koronavirüs salgını, hayatın her alanında etkisini göstermeyi sürdürüyor. Hastalığı atlatan kişilerde, devam eden süreçte çeşitli şikayetler görülebiliyor. Bunlardan biri de hastalığın ardından yaşanan ses kısıklığı. Koronavirüs tedavisinden sonra sesiyle ilgili sorun yaşayan hastalar, çeşitli tedavi yöntemlerine başvuruyor.

Şişli'de bulunan bir klinik de özellikle ses kısıklığı yaşayan hastaları, uzman doktor ve bir opera sanatçısının desteğiyle tedavi etmeye çalışıyor.

Klinikte görev yapan opera sanatçısı Günay Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses hastalıkları olan kişilere cerrahi operasyonların ardından seslerini doğru kullanmaya yönelik şan dersleri verdiğini söyledi.

Ses hastalıklarının koronavirüs salgınında gündeme geldiğini belirten Acar, "Klinikte verdiğim şan dersleri ile hastalara seslerini nasıl kullanmaları gerektiğini öğretiyorum. Ses tekniğinin yanı sıra nefes tekniklerini de öğreterek, hastalara eğitim veriyoruz. Hocamız Prof. Dr. İsmail Koçak, ses hastalıklarıyla ilgili cerrahi tedavileriyle ilgileniyor. Ben de klinikte ses ve şan hocası olarak bulunuyorum." diye konuştu.

Sesi sağlıklı olsa bile kendisini ifade edemeyen hastaların bulunduğunu anlatan Acar, pandemi döneminde şan eğitimlerinde yüzde 60 artış olduğunu bildirdi.

Acar, hastaların tedavi sürecinde seslerini doğru kullanabilmeleri için şan dersleri verdiğini, şarkı yoluyla kendilerini ifade etmelerinin insanları mutlu ettiğini söyledi.

Bu uygulamaya "müzik terapi" de denebileceğini ifade eden opera sanatçısı Acar, şöyle devam etti:

"Kovid-19 hastalığı akciğerlerle bağlantılı olduğu için seste sıkıntı meydana gelebiliyor. Sesi kullanmak için en temel şey, akciğerlerin sağlıklı olmasıdır. Hastaların akciğeri hasara uğradığı için, tedavi ile eş değer şekilde, ses eğitimi ve nefes çalışmalarıyla ses kendine gelmiş oluyor. Şan eğitiminde de öncelikle tedavi sonrası hastalara nefes tekniğini öğretiyorum. Nefes teknikleri sesi kullanmada en önemli faktördür. Bunun üzerine diyafram çalışmaları oluyor. Göğüs nefesini kullanmıyoruz."

- "İNSANLAR BİR ÇEŞİT SES DEPRESYONUNA GİRDİ"

Kulak Burun Boğaz ve Ses Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak ise pandemi sürecinin birçok kişiyi evine kapattığını anımsattı.

Koçak, dijital ortamda konuşma sağlansa da insanların kendilerini ifade etmekte güçlük çektiği için çok fazla ses kısıklığı yaşandığını, buna bağlı psikolojik problemlerin oluşmaya başladığını anlattı.

İnsanların bir çeşit ses depresyonuna girdiğini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"İnsan konuşamadığı ve kendini ifade edemediği zaman dokular bunu algılıyor. Kişiler bundan dolayı mutsuz oluyor. Son aylarda özellikle kişilerin seslerine yönelik teknik çalışmalar, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak şarkı bazlı çalışmalara ağırlık vermeye başladık. Kişiler buraya geliyorlar ve kendilerini ifade edebilecek notalar ve tonlar üzerinde çalışıyorlar. Böylece şarkılarla ve sesleriyle kendilerini ifade ediyorlar. Bir şekilde tedavi oluyorlar. Biz buna 'singing terapi' ya da şarkı tedavisi diyoruz. 'Singing terapi' sesle ilgili merkezlerde yapılan bir tedavi. Burada kişinin gırtlağının hareketleri, ses telinin titreşimleri, olabilecek en geniş aralıkta ve esneklikte kullanması sağlanıyor. Bu sayede kişi kendi bedensel tonlarını algılayıp bedeninin bununla ilgili şifalanmasını da sağlıyor."

- "KOVİD HASTALARINDA EN ETKİLİ TEDAVİLERDEN BİRİ ŞARKI SÖYLEMEK"

Prof. Dr. Koçak, kişinin akciğerleri güçlüyse seslerinin de iyi olduğunu, güçsüzse sesin de o kadar zayıfladığını ifade etti.

Kovid-19 hastalığını ağır geçirenlerde nefes darlığı ile beraber sıkışmış ses bulgularının var olduğuna değinen Koçak, "Kovid-19 hastalarının hepsinin akciğer rehabilitasyonu yapmaları gerekiyor. Akciğeri geliştirici birçok egzersiz tekniği var ve onları almaları lazım. Şarkı söylemek diyaframı sürekli hareketli tuttuğu için akciğerin genişlemesini ve kapasitesini artırıyor. O yüzden de Kovid hastalarında gerçekten en etkili tedavilerden biri 'şarkı söylemek' diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.