23 Kasım 2020 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:06

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'la aynı virüs ailesinden olan ve ölüm oranı daha yüksek olan SARS virüsünün Çin'de yeniden görüldüğü belirtildi. Akut viral bir solunum yolu enfeksiyon olan Sars etkeni Coronavirus (CoV) cinsine dahil bir virüs türü olan Sars virüsü SARS-CoV olarak da adlandırılıyor. Peki Sars virüsü nedir, bulaşıcı mı? Sars virüsünden kaç kişi öldü? İşte konu hakkında merak edilenler.

SARS VİRÜSÜ NEDİR?

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan hastalığın kısaltılmışı SARS şeklindedir. SARS coronavirus olarak bilinen hastalık, 2002 - 2003 yılları arasında Hong Kong'dan tüm dünyaya yayılarak 916 kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu hastalık ilk kez 2003 yılında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da görülmüştür. Nedeni henüz bilinmese de zatürre şeklinde seyreder. Virüsün kuluçka dönemi 2 ile 7 gün arasında değişmekle birlikte 10 günü de bulabiliyor. Belirtilerin gün yüzüne çıkmasıyla hastalığın bulaşması durumu da ortaya çıkar.

SARS VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

SARS virüsü (Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu), hava yoluyla bile bulaşabilen ölümcül virüs türlerindendir. Belirtileri 10 gün içerisinde baş gösteriyor. Nedeni henüz tespit edilemeyen hastalığın belli bir tedavisi de bulunmuyor.

SARS BELİRTİLERİ NELER?

Coronavirüs ile aynı özellikleri barındırdan SARS hastalığı genellikle 38 derece ateşle başlar. Devamında soğuk terleme, baş ağrısı, genel bir rahatsızlık hali, yaygın vücut ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu gibi rahatsızlıklar belirir.

Bazı durumlarda ise ağır geçen hastalıkta solunum yetmezliği ileri boyutlara gider ve bu durumda solunum cihazına ihtiyaç duyulabilir.

Kuluçka süresi 2-10 gündür. Başlangıç semptomları baş ağrısı, vücut ağrıları ve halsizlik 38° C’nin üzerinde ateş vardır. Bazı bireylerde üst solunum yolu semptomları görülebilir. Vakaların %10-20’sinde ishal görülebilir.

İlk belirtileri takiben 2-7 gün içinde kuru öksürük ile beraber nefes darlığı gelişir. Nefes darlığının ilerlemesi durumunda hastaneye yatış gerekir. Hastalığın 7-10. gününde zatürre gelişebilir. Vakaların %10-20’sinde yoğun bakım gerektirecek solunum yetmezliği gelişir.

Ateş, boğazda kızarıklık, dinleme ile solunum seslerinde değişiklik saptanabilir, solunum yetmezliğine ait muayene bulguları saptanabilir.

SARS VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır.Haftalar içinde SARS erkeni 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır.

Bugün itibarıyla, 2003 yılı Haziran ayında görülen son enfekte insan vakası (2004 yılında laboratuvar kaynaklı bir enfeksiyon durumu göz ardı edilirse) ile SARS yayılması tamamen önlenmiştir. Ancak, SARS hastalığının (çiçek hastalığı aksine) eradike edildiği iddia edilmemektedir. Bazı hayvan populasyonlarında hala doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve gelecekte insan nüfusunun içine tekrar dönebileceği düşünülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre SARS hastalığının fatalite hızı; 24 yaş ve daha gençlerde %1 altında, 25 - 44 yaş arası yüzde 6, 45-64 yaş arası yüzde15, 65 yaş ve üzerinde ise yüzde 50 olarak görülmektedir.

Karşılaştırma için, İnfluenza'dan (grip) ölüm hızı yaklaşık yüzde0,6 (özellikle yaşlılarda) dolaylarındadır. Ancak yeni suşların şiddetli salgınları durumunda % 33 gibi yüksek değerlere de çıkabilir. SARS hastalığı 2016 yılında sadece Ukrayna'da 319 kişinin ölümüne sebep oldu.