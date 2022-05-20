Sayılı merkezler arsında yer alıyor! İki aşamalı ''böbrek'' operasyonlarına Türkiye imzası

Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanlığına da seçilen Tekgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mesaneyle ilgili rahatsızlıkların çok sık görüldüğüne işaret etti.

Tekgül, çocuklarda özellikle bel, omurga ve omurilikteki sinirsel hasar sebebiyle felce sebep olan "spina bifida" hastalığında mesane işlev bozukluklarının da görüldüğünü dile getirdi.

Mesane problemlerinin çocuklarda idrar kaçırma, gelişme geriliği, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve kronik böbrek bozukluklarına uzanan ciddi sıkıntılara sebep olduğuna dikkati çeken Tekgül, şu bilgileri paylaştı:

"Bu durumdaki çocuklarımıza kendi bağırsağını kullanarak mesane büyütme ameliyatları yapıyoruz. Bu şekilde 200'ün üzerinde çocuk hastamız oldu. Bu hastalarımızın bir kısmında böbrek fonksiyonları da bozuk olduğu için mesane operasyonlarının ardından böbrek nakli yapıldı. Hemen hepsi de gayet sağlıklı, normal yaşantılarını sürdürüyorlar."

- "DÜNYADA İLERİ SEVİYE MERKEZ SAYISI OLDUKÇA AZ"

Prof. Dr. Tekgül, bu tip operasyonların dünyada Hacettepe'nin de içinde olduğu sayılı merkezde yapılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yapılan yayınlara baktığımızda dünyada mesane büyütme ve ardından böbrek nakli operasyonlarında ileri seviye merkez sayısı oldukça az. Tıbbi literatüre baktığımızda İngiltere, İspanya, Brezilya'da bu sayılara ulaşan merkezler var. Hacettepe de bu merkezlerden biri, bugüne kadar 30'a yakın çocuk hastada bu tedaviyi başarıyla tamamladık."

- ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA DİKKAT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Üroloğu ve Böbrek Nakli Cerrahı Uzman Doktor Ali Cansu Bozacı da mesane büyütme operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Doğuştan veya çocukluk döneminde ortaya çıkabilen mesane problemlerine karşı ailelerin bazı belirtilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bozacı, şunları kaydetti:

"Normalin dışında sık idrar yapan, idrar yapmakta zorlanan, idrar kaçıran, yanması olan ya da idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklı ateşlenme sebebiyle hastaneye, acil servise götürülen çocukların, çocuk nefroloji, üroloji veya pediatri uzmanlarınca da değerlendirilmesi önemli.

Çünkü çocukta tanısı konmuş idrar yolu enfeksiyonu bir kez olsa bile normal kabul etmeyiz, bunun mutlaka araştırılması gerekir. Bunların altından böbreklere geri kaçış veya önemli mesane bozuklukları çıkabilir ve tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğine gidebilir."

- MESANE BÜYÜTME OPERASYONLARINDA "BOTOKS" DA KULLANILIYOR

Mesane sorunlarında ilaç tedavisini de içine alan birçok yöntemin uygulandığını belirten Bozacı, idrar depolama kapasitesi olmayan mesanelerde ise cerrahi büyütme operasyonlarının yapıldığını söyledi.

Bozacı, şunları kaydetti:

"Örneğin, farklı alanlarda kullanılan botoksu mesane büyütme operasyonları öncesi de kullanabiliyoruz. Botoks tedavisine cevap vermeyen olgularda veya kapasitesi çok küçük mesanelerde çocuğun bağırsağından belli bir kısmını alıp mesanenin üstüne paraşüt gibi yama yaparak genişletme ameliyatları yapabiliyoruz.

Bu ameliyatlar, hastalık kronik bir hal almasın, böbrek korunabilsin diye yapılıyor. Ancak diyaliz noktasına gelen çocuklarda da önce mesane onarımı ardından böbrek nakli sürecini başlatıyoruz."

Bozacı, bağırsaktan mesane yapma yönteminin, dünyada ilk ortaya çıkıp tanımlandığı zamanlardan beri Hacettepe'de uygulandığını, bu konuda çok büyük bir bilgi birikimine sahip olduklarını vurguladı.