Şehir hastanesinde geleneksel tedavi

Yaklaşık 8 aydır hizmet veren merkezde, uzmanlar tarafından hekimlere yönelik Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim programları da düzenleniyor. GETAT sorumlu hekimi Dr. Mustafa Öner Küçük, mart ayından bu yana bin 69 uygulama yaptıklarını bildirdi. Küçük, “Bu uygulamalar 5 bin yıldır dünya tarihinde olan uygulamalar. Bütün uluslar tarafından kullanılmış geleneksel tedaviler. Bizim buradaki misyonumuz geleneksel uygulanan tedavileri tıbbi ortama aktarmak, bunların klinik çalışmalarını yapmak. Tıbbın alternatifi olmaz. Biz hekimiz, hastamızı değişik enstrümanlarla tedavi edebiliriz, hastamıza ilaç yazabiliriz, bitkisel bir tedavi verebiliriz, ozon uygulayabiliriz. Modern tıp ile geleneksel tıp iç içedir” diye konuştu.