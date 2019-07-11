23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6818
  • 6,4213
  • 259.396
  • 99261.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Meyve suyu ve gazlı meşrubatlar gibi şekerli içeceklerin, kanser riskini artırabileceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC'nin haberine göre, Sorbonne Üniversitesi'nden Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek (haftada iki kutu) tüketmenin, kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde yüzde 5'den fazla şeker içeren meyve suyu, meşrubat, meyveli süt, enerji içecekleri, şekerli çay ya da kahve, kanser riskini artıran gruba dahil edildi.

Uzmanların, 100 binden fazla kişiyi 5 yıl boyunca takip ettiği araştırmada, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek tüketenlerde, kansere yakalanma riskinin yüzde 18 arttığı gözlendi. Bunun 5 yıllık süreçte her bin kişide 26 kanser vakasına tekabül ettiği belirtildi.

Araştırma boyunca gözlenen 2 bin 193 kanser vakasından 693'ünün meme, 291'inin prostat, 166'sının kolorektal kanserler olduğu da ifade edildi.

Çalışmada öte yandan, tatlandırıcı kullanılan diyet içeceklerle kanser arasında benzer bir ilişki tespit edilmedi.

Bilim adamları, şekerli içeceklerin kanser riskini artırmasının nedeninin kan şekeri seviyelerinin yükselmesi olabileceğini belirtirken, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Teesside Üniversitesi'nden doktor Amelia Lake, "Bu çalışma, şeker ve kanser hakkında kesin bir neden sonuç ilişkisi kurmasa da bugün şeker alımını azaltmaya dönük çabanın önemine ilişkin ayrıntılı resme katkıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları British Medical Journal dergisinde yayımlandı.

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de patlama: Çok sayıda ölü var

Afrin'de patlama: Çok sayıda ölü var

ByLock yazışmalarında talimatlar ortaya çıktı

ByLock yazışmalarında talimatlar ortaya çıktı

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İğrenç detaylar! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

İğrenç detaylar! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

Türkiye'ye dev yatırım: Bölgeye güveni göstermiş olacağız

Türkiye'ye dev yatırım: Bölgeye güveni göstermiş olacağız

Suud ailesine küfür edilince... İsrail gazeteci yayını terketti

Suud ailesine küfür edilince... İsrail gazeteci yayını terketti

Kızını gelinlikle beklerken cenazesini aldı... Yürek yakan sözler

Kızını gelinlikle beklerken cenazesini aldı... Yürek yakan sözler
 

POPÜLER HABERLER

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA