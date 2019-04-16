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'Ses sağlığınız için günde 2 litre su için'

Uzmanı 'Günlük hayatta uymamız gereken davranışlar topluluğudur. Bunlardan en önemlisi, sıvı alımıdır. Bireyler yeterince su içiyorsa sesi her zaman daha iyi oluyor. Ses sağlığınız için günde 2 litre su için.' dedi.

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Profesyonel Ses Derneğince "16 Nisan Dünya Ses Günü" dolayısıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde, kulak burun boğaz uzmanları ve ses sanatçılarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
 
Profesyonel Ses Derneği Başkanı Prof. Dr. Haldun Oğuz, yaptığı açıklamada, insan sesinin dünyada kullanılan en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, "Hepimiz çevremizdeki bireylerle ve dünyayla iletişim kurmak için sesimizi kullanır, onunla duygu ve düşüncelerimizi ifade ederiz. Sesimiz aracılığıyla tecrübelerimizi aktarırız." diye konuştu.
 
İnsan sesinin bir yandan da en sık kullanılan "müzikal enstrüman" olduğunu dile getiren Oğuz, sesin bazı bireyler için sosyal ve profesyonel bir araç olduğunu vurguladı.
 
Ses sağlığı için ses hijyenine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Oğuz, şunları söyledi: "Ses hijyeni, el ve ağız hijyeninde olduğu gibi kişisel olarak takip etmemiz ve günlük hayatta uymamız gereken davranışlar topluluğudur. Aynı ağız ve el hijyeninde olduğu gibi yaptığımız bazı doğrular ve yapmamamız gereken bazı yanlışlar, sesimizi olumlu ve olumsuz etkiliyor. Bunlardan en önemlisi sıvı alımıdır. Bireyler yeterince su içiyorsa sesi her zaman daha iyi oluyor. Ses tellerine etki edecek tütün, tütün mamulleri, sigara ve alkollü içeceklerin tamamı ses yolunu kurutuyor ve sesimizi ciddi düzeyde olumsuz etkiliyor."
 
Oğuz, ses tellerinin sorunsuz çalışması için yeterli sıvı alımı gerektiğini belirterek, "Ses sağlığınız için günde 2 litre su için." dedi.
 
Profesyonel ses kullanıcısının ses egzersizlerinden elde edeceği faydaya değinen Oğuz, "Sesimiz, fiziksel ve ruhsal olarak bizi yansıtan tüm parçaların bütünüdür. Psikolojik ve fiziksel olarak ne durumdaysak, sesimiz bunu tamamen yansıtıyor." diye konuştu.
 
Opera sanatçısı Ferda Yetişir de ses sağlığını nasıl koruduğunu anlattı.
 
Profesyonel ses sanatçıları için sağlıklı uyku ve yaşamın çok önemli olduğunu belirten Yetişir, "Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gece yemek yeme gibi bir durum bizim için söz konusu olamaz. Çok ciddi reflü problemleri yaşayabiliyoruz. Spor yapmamız gerekiyor. Özellikle opera şarkıcılığında, vücudunuz uyanmadan sesiniz de uyanmıyor." ifadelerini kullandı.

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