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Sağlık

Sevindiren gelişme... Müjdeli haberi Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:55
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da sarı kategoride yer almaya başladığını belirtti.

"Son dakika mesajı" vurgusuyla yaptığı paylaşımında ise Koca, "Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, aşılama oranını artırarak, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da "80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" diye seslendi.

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