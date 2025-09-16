İSTANBUL 27°C / 17°C
Sağlık

SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

16 Eylül 2025 Salı 10:03
SGK 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
ABONE OL

SGK, belirli aralıklarla ve dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlara eşit, adil ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.

Yapılan düzenlemeyle 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."
  • SGK geri ödeme
  • 64 ilaç
  • SGK ilaç geri ödeme
  • sosyal güvenlik kurumu

