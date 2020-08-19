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Sağlık

SGK'dan SMA hastalarına müjde

SGK: SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:36
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