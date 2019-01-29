Sigara damarları patlatıyor
Prof. Dr. Selim İsbir, aort anevrizmasının belirti vermeden ilerleyen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.
Hastalığın tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanan komplikasyonlara yol açabildiğini aktaran Prof. Dr. İsbir, aort anevrizmasının kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan aort damarında oluşan genişleme olarak tanımlanabileceğini ifade etti. Prof. Dr. İsbir, “Aort anevrizması sinsi seyreden çok ciddi bir hastalıktır. Sigara içen, 60 yaş üstü, yüksek tansiyon hastası olan erkeklerde daha sık görülmektedir. Tanı sıklıkla başka bir sebeple yapılan tetkikler sırasında şans eseri konulmaktadır” şeklinde konuştu.
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