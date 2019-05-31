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Sigara dünyada dört saniyede bir can alıyor

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği, tütünün her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

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Dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tütün tüketimi, tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen genç, yaşlı, aktif, pasif içici ayrımı yapmaksızın can almaya devam ediyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün bu yılki ana temasını "Tütün ve Akciğer Sağlığı" olarak belirledi.
 
Örgütten edinilen bilgiye göre, dünyada tütün kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ından fazlası, kanser, kronik solunum hastalıkları ve tüberküloz gibi akciğer hastalıklarından kaynaklanıyor.
 
DSÖ'nün açıkladığı yeni verilere göre, Her yıl hayatını kaybeden ortalama 56,9 milyon kişinin 8 milyondan fazlası tütün tüketimine bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Bu, dünya genelinde her dört saniyede bir kişinin tütün tüketiminden dolayı yaşamını yitirdiği anlamına geliyor.

60 BİNDEN FAZLA ÇOCUK İKİNCİ EL DUMAN KURBANI

DSÖ'ye göre, 2017'de tütün ve ikinci el sigara dumanına maruz kalan yaklaşık 3,3 milyon kişi akciğer hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Buna göre, aynı yıl 1,5 milyon kişi kronik solunum yolu hastalıklarından, 1,2 milyon kişi kanserden (trakeal, bronş ve akciğer), 600 bin kişi de solunum yolu enfeksiyonları ve tüberkülozdan yaşamını yitirdi.
 
Pasif ya da ikinci el sigara dumanı da yılda ortalama 1 milyon can alıyor. Beş yaşın altındaki 60 binden fazla çocuk, ikinci el sigara dumanın neden olduğu düşük solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ölüyor.

KÜRESEL TAAHHÜTLERİN GERİSİNDE KALINDI

DSÖ, dünya genelinde 2000'de yüzde 27 olan sigara kullanma oranının 2016'da yüzde 20'ye düşmesine rağmen, bu oranın 2025'e kadar tütün kullanımını azaltma konusundaki küresel ve ulusal taahhütlerin gerisinde kaldığı uyarısında bulunuyor.
 
Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinde gizli tüberküloz olduğunun altını çizen örgüt, tütün tüketiminin gizli tüberkülozun aktif hale dönüşme riskini iki kat artırdığına dikkat çekiyor.
 
Tütün kullanımı akciğer kanserinin en yaygın nedeni olarak biliniyor. Sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla yaşamları boyunca akciğer kanserine yakalanma olasılıkları 22 kat daha fazla.

DSÖ'DEN TÜM DEVLETLERE "DAHA FAZLA TEDBİR ALIN" ÇAĞRISI

Evde veya iş yerinde ikinci el sigara dumanına maruz kalanların akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 30 daha fazla.
 
Her yıl tütün tüketiminin farklı zararlarını gündeme getiren DSÖ, akciğer kanserine yakalanma riskine karşı acilen sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunuyor.
 
DSÖ'ye göre, sigara tek başına önlenilebilir ölümlerin ana nedenini oluşturuyor.
 
Örgüt ayrıca 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla, tütün kullanmayan insanların ikinci el sigara dumanından olumsuz etkilenmesini önlemek için tüm devletlere daha fazla tedbir alması çağrısında bulundu.

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