Sinovac aşısının üçüncü doz etkinlik oranı açıklandı

28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:13

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkan varyantlarının ardından güçlendirici üçüncü doz uygulamaları başlarken, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının üçüncü dozu ile ilgili araştırma yayımlandı.

İLK İKİ DOZ 6 AY KORUYOR

Çin'de yapılan çalışmada, Sinovac aşısından iki doz olan kişilerin antikor seviyelerinin yaklaşık altı ay sonra düştüğü aktarılırken, üçüncü doz aşının ardından antikor seviyesinin yükseldiği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DOZDAN SONRA ANTİKOR SEVİYESİ YÜKSELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, iki doz aşı olmuş 540 kişiye üçüncü doz aşı ve plasebo verilerek gerçekleştirilen çalışmada, ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra üçüncü doz Sinovac aşısı olan katılımcıların, 28 gün sonra antikor seviyelerinde yaklaşık 3-5 kat artış görüldüğü aktarıldı.

ANTİKOR SEVİYESİ 35'E ÇIKTI

18-59 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinlerden alınan kan örnekleri üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin İki hafta sonra yüzde 16,9, dört hafta sonra ise yüzde 35,2 düzeyinde antikora sahip olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Araştırmada, bir aşının hastalığı önleyebilmesi için antikor düzeylerinin eşiği henüz tam olarak çözülemediği için, antikorlardaki düşüşün aşının etkinliğini nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunun altı çizildi.

Araştırmacılar, çalışmada antikorların daha bulaşıcı varyantlara karşı etkisinin test edilmediğini ve üçüncü doz aşıdan sonra antikor süresini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.