Sağlık

Sinsi hastalık hayvandan insana bulaşıyor: 5 haftada 31 kişi öldü

Nijerya'da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle ocak ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

17 Şubat 2026 Salı 13:07
Sinsi hastalık hayvandan insana bulaşıyor: 5 haftada 31 kişi öldü
ABONE OL

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 5 haftada 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının, ülkenin 9 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 5 haftada 165 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede tedavi merkezlerinde 135 vakanın yönetildiği aktarılan açıklamada, en az 110 şüpheli vakanın da temaslı takibinin yapıldığı ifade edildi.

- GEÇEN YIL 215 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 215 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

