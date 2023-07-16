Sırt ağrısı, masa başında ve fizik gücüne dayalı işlerde çalışan birçok kişide görülebilen bir ağrı türüdür. Sırt ağrısı nedenleri arasında en büyük faktör hareketsiz yaşam tarzına sahip olmaktır. Ancak sırt ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Sırt ağrısı olan kişiler, bazı tedavi yöntemleri sayesinde uzun bir ağrı dönemi yaşamadan bu rahatsızlıktan kurtulabilmektedir. Peki Sırt ağrısı nasıl geçer? Sırt ağrısına ne iyi gelir? İşte sırtın ortasına vuran ağrıya çözüm olabilecek detaylar

SIRT ORTASI NEDEN AĞRIR?



Yanlış duruş pozisyonları, incinme, kırılma gibi sebeplerden başlayarak fıtık, kalp ve akciğer hastalıklarına kadar birçok değişik hastalığın belirtisi olarak da sırt ağrısı görülebilmektedir.

Aşırı ruhsal gerilim ve korku gibi ruhsal problemler de sırt ağrısına sebebiyet verebilir. Sırt ağrısında en büyük neden uzun süre masa başında çalışmak ve duruş bozukluğudur. Bunun yanı sıra; Cereyanda kalmak, ergonomik olmayan koşullar, geceleri üstü açık uyumak, terleme sonrası üşütme ve geç saatte yenen ağır yemek sonrası sindirim sisteminin zorlanması da sırt ağrısına neden olur.

Uzun süren sırt ağrısının nedenleri arasında; Obezite, viral enfeksiyonlar, kemik bozuklukları, travma, omurga hastalığı, disk kayması, kas veya bağ doku hastalığı, böbrek, kalp, akciğer ve yemek borusu gibi iç hastalıklar yer almaktadır.

SIRT AĞRISI NASIL GEÇER?



Sırt ağrısının tedavisi, ağrının sebebine göre değişiklik göstermektedir. Sırt ağrısı çoğu durumda kendiliğinden 3-4 haftalık bir süre sonrasında iyileşme eğilimi gösterir. Ancak sırt ağrısına neden olan başka bir tetikleyici hastalıksa, öncelikle bu sebebin ortadan kaldırılması gerekir.

Sırt ağrısı için; İlaçlı tedavi, fizik tedavisi, enjeksiyon tedavisi ve ilaçsız tedavi gibi tedavi çeşitleri kullanılabilir. İlaç tedavisinin uygulanmadığı durumlarda kişinin yaşam şekli değiştirilmeye çalışılır. Örneğin; söz konusu kişi egzersiz yapmaya yönlendirilir, daha uygun bir duruşa sahip olması sağlanır, duruş bozuklukları düzeltilmeye çalışılır ve kişinin stresten uzak durmasını sağlayacak aktiviteler önerilir.

İlaçlı tedavi seçeneği ise akut sırt ağrılarının mevcut olduğu durumlarda kullanılır. Sırt ağrılarının tedavisinde genel olarak kişiyi rahatlatmak amacıyla kas gevşetici ilaçlar kullanılabilmektedir. Kimi sırt hastalarına ise opioid içeren ilaçlar veya antidepresan ilaçlar tavsiye edilebilmektedir. Kişideki sırt ağrısının türüne göre ağrı duyulan bölgeye steroid enjeksiyonu yapılabilir ve bu enjeksiyon sayesinde kişi rahatlayabilir. Fizik tedavi yönteminde ise kişinin sırt ve karın bölgesindeki kaslar güçlendirmeye çalışılır.

SIRT AĞRISINA NE İYİ GELİR?



İlk etapta ağrıyan bölgeye sıcak veya soğuk petler koymak, zorlamadan ve dokuya saygılı şekilde masaj yaptırmak, gerektiğinde germe hareketleri yapmak, meditasyon, solunum egzersizleri, doğru yastık, yatak kontrolleri ile doğru yatış ilk alınacak önlemler açısından çok kıymetlidir.