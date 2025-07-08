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Sağlık

Sıtmayla mücadelede tarihi adım! Bebekler için ilk ilaç onaylandı

İsviçre'nin resmi ilaç denetim kurumu Swissmedic, sıtma hastalığına karşı bebek ve küçük çocukların tedavisinde kullanılacak ilk ilaca onay verdi. Yeni ilaç, özellikle Afrika'da her yıl binlerce çocuğun hayatını kaybettiği hastalığa karşı umut olacak.

AA8 Temmuz 2025 Salı 15:34 - Güncelleme:
Sıtmayla mücadelede tarihi adım! Bebekler için ilk ilaç onaylandı
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Sıtmaya yakalanan bebek ve 5 kilograma kadarki küçük çocukların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilk sıtma ilacı, İsviçre'nin resmi ilaç denetim kurumu Swissmedic tarafından onaylandı.

BBC'nin haberine göre geliştirilen ilaç, Swissmedic testlerinden geçerek bebek ve küçük çocukların tedavilerinde kullanımı onaylanan ilk sıtma ilacı oldu.

Yeni sıtma ilacıyla eski tedavilerde bebeklerde görülen doz aşımı tehlikesine çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

SITMA İLACI NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis tarafından geliştirilen ilacın birkaç hafta içinde sıtma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerde kar amacı gütmeden kullanıma sunulması planlanıyor.

Swissmedic'in internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu ilacın diğer ülkelerde de onay sürecini tamamlamasının ardından piyasaya sürüleceği belirtildi.

İLACIN İLK DAĞITILACAĞI ÜLKELER BELLİ OLDU

İlacın değerlendirme ve denemelerine katılan Afrika ülkeleri Burkina Faso, Fildişi Sahili, Kenya, Malavi, Mozambik, Nijerya, Tanzanya ve Uganda'nın, ilacın ilk dağıtılacağı ülkeler arasında olması öngörülüyor.

"Coartem Baby" ya da "Riamet Baby" adıyla bilinen ilaç, Novartis ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sıtma İlaçları Girişimi (MMV) ile işbirliği içinde geliştirildi.

Eski tedavilerin aksine dozajı söz konusu grup için tasarlanmış yeni ilaç, 5 kilogramdan hafif çocuklar ve bebekler için güvenli kabul ediliyor.

Sıtmanın dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olduğunu belirten MMV Üst Yöneticisi (CEO) Martin Fitchet, doğru kaynaklar ve odaklı çalışmayla hastalığın ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2023 verilerine göre sıtma, büyük çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 597 bin ölüme sebep olurken, ölümlerin yüzde 76'sını 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

Swissmedic, açıklamasında, DSÖ'nün ilacın bilimsel değerlendirme sürecinde Küresel Sıtma Programı kapsamında aktif rol aldığını kaydetti.

  • sıtma tedavisi
  • çocuk ilacı
  • Afrika umut

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