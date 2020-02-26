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Sağlık

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir.

26 Şubat 2020 Çarşamba18:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:09

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs salgını nedeniyle tüm İran uçuşlarının, kargo ve tarifesiz uçaklarda dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak aldıkları yeni önlemi duyurdu.

SHGM tarafından yapılan açıklamada virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği İran'a tüm uçuşların, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil olmak üzere iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, iniş ve kalkışlara kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

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