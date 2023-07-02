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Sağlık

Sivilce izleri nasıl geçer? Lekesiz bir cilt için sivilce izlerine doğal çözümler

Sivilce izleri, ciltte bıraktığı lekeler nedeniyle kabusa dönüşebiliyor. En yaygın cilt sorunu olan akneler, yanlış beslenme, hormonal bozukluklar ve altta yatan bir hastalık nedeniyle ortaya çıkabilir. Peki sivilce izleri nasıl geçer? Akne oluşumunu ve lekeleri ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? İşte kusursuz bir cilt için sivilce izlerine doğal çözümler

2 Temmuz 2023 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Sivilce izleri nasıl geçer? Lekesiz bir cilt için sivilce izlerine doğal çözümler
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Sivilceler ergenlik döneminden itibaren ciltte görülmeye başlar. Kadınlarda dönemsel olarak her yaşta görülebilen sivilceler, herkesin yaşadığı cilt sorunudur. Yüzde leke kalmasının en büyük nedeni ise sivilceyi zamanından önce (beyazlamadan) patlatmaktır. Cildin dışına henüz çıkmamış akneye müdahale etmek sivilce lekelerine neden olur. Peki sivilce izleri nasıl geçer? Yüzdeki sivilce izlerine ne iyi gelir? İşte doğal yollarla sivilceleri geçirmenin formülü

Sivilce lekelerinden önce oluşumunu en aza indirgemek için cildinizi düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Bunun yanı sıra baharat ve tuz kullanımını bırakıp, sağlıklı beslenmeniz gerekir. İşte eski sivilce izlerine ve yeni akne oluşumuna karşı çözüm olabilecek uygulamalar...

LEKESİZ BİR CİLT İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Yüzünüzü günde iki kere yıkayın

Cildinizi temizledikten sonra tonik kullanın (Doğal olmasına dikkat edin)

Yıkadıktan sonra kurumaması için cildinize nemlendirici sürün

Dışarı çıkmadan en az yarım saat önce mutlaka güneş kremi kullanın. Böylece cildinizi güneş lekelerine karşı da korumuş olursunuz.

Haftada 1-2 kez yüzünüze derinlemesine bakım yapın. Kimyasal içermeyen maskeler ve peelinglerle yüzünüze masaj yaparak iyice durulayın.

Yüzünüzü yıkadıktan sonra havlu ile sertçe silmek yerine hafif dokunuşlarla suyun emilmesini sağlayın.

Ve en önemlisi sivilce oluştuğunda o bölgeye dokunmamaya çalışın. Sivilce beyaz uç verdiğinde ise hafifçe akneyi temizleyip bölgeyi temiz tutun.

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal karışımlar ile sivilce lekelerinizi yok edebilirsiniz.

Cildinizi önce suyla temizleyin.

Cildinizi temizledikten sonra doğal karışımlar yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi ve su karışımını bir pamuk yardımıyla sivilce izi ve leke olan bölgelere sürün ve kurumasını bekleyin.

Ardından hindistan cevizi yağı, aynısefa yağı ve lavanta yağı üçlüsünden birini nemlendirici olarak kullanın.

İçerisinde E vitamini bulunduran doğal yağlarla cildinizi beslemekle kalmayıp, aynı zamanda lekeleri kısa sürede yok edebilirsiniz.

Sivilce lekeleri için bir diğer çözüm de patatestir. Bir patatesi rendeleyip suyunu süzün. Patatesin suyunu bir pamukla sivilcelerin üzerine uygulayın.

Bu yöntemleri düzenli olarak uyguladığınızda cildinizdeki lekelerin 2 hafta içerisinde azalmaya başladığını görebilirsiniz.

Yeliz Gediman/Star.com.tr

  • sivilce izleri
  • cilt sorunları
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  • sivilce lekelerine çözüm

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