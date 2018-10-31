SLE hastalığı nedir belirtileri nelerdir Sistemik Lupus Eritematozus hastalığı tedavisi yok mu

SLE hastalığı nedir belirtileri nelerdir? Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı tedavisi yok mu? soruların yanıtları merak konusu oludu. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı, O Ses Çocuklar'ın eski yarışmacılarından Nazar Nur Kaya'nın SLE hastalığı neticesinde vefat etmesi sonucu gündeme geldi. Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programının katılımcılarından Nazar Nur Kaya'nın ölümünün ardından basın yer alan haberler ile ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Şarkı yarışması 'O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Kaya'ya hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar gördüğü iddia edilmişti. SLE hastalığının gündeme gelmesiyle bu hastalık hakkında birçok detay merak ediliyor. Lupus hastalığının bir türü olan SLE hastalığının açılımı "Sistemik lupus eritematozus" olarak geçiyor. SLE hastalığı hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Detaylar star.com.tr'de.

Şarkı yarışması 'O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Kaya'ya hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar gördüğü iddia edilmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıkalamada;



30.10.2018 tarihinde medyada yer alan 'O Ses Çocuklar Yarışmacısı Hayatını Kaybetti' başlıklı haberler ile ilgili iddialara yönelik Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.



Hastamız Nazar Nur Kaya’nın SLE hastalığı neticesinde vefat etmesi bizi de derinden üzmüştür. Ancak medyada oluşan haberler nedeniyle vefat nedeni hakkında doğru bilgilendirme amaçlı açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı alevlenme ve remisyon döngüleriyle seyreden birçok sistemi tutabilen otoimmün ve kronik bir romatizmal hastalıktır. Çocukluk döneminde, erişkin başlangıçlı SLE’ye göre daha sık böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu yaptığı için hem morbiditesi hem de ölüm oranları daha fazladır.

Hastamız, yaklaşık 1 ay süren hastalık dönemi sürecinin sonunda hastanemize başvurmuştur. İlk başvuruda genel durumu kötü olan hastada hastalığa bağlı; böbrek, beyin, akciğer ve damar tutumunu içeren çoklu organ tutulumu saptanmıştır. Hastamıza modern tıbbın gerektirdiği tüm tedaviler yapılmasına rağmen yanıt alınamamıştır.

Medyada yer alan “hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali” gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Hastaya yapılan tüm müdahaleler uzman ve yetkin hekimlerce yapılmıştır. Sistemik iltihabi yanıtla karakterize bu hastalığa karşı tıbbi tüm olanaklar seferber edilmesine rağmen hastamız vefat etmiştir. Aileye başsağlığı diliyor acılarını paylaşıyoruz. Tüm bu bilgilerin yanında hastamızın vefatı ile ilgili adli ve idari incelemeler de devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.



denildi.

Açıklanamayan eklem ağrıları, deride ve özellikle de güneş gören alanlarda kızarıklıklar, ateş, kilo kaybı gibi belirtiler gösteren lupus hastalığı nedir? “Lupus” terimi genellikle tüm lupus vakalarının % 70'ini oluşturan sistemik lupus eritematozus veya SLE'yi ifade eder. Bazı kişilerde deriyi etkileyen bir lupus tipi olan deri lupus eritematozus da bulunur.







LUPUS ÇEŞİTLERİ: SLE VE DLE



İki çeşit lupus vardır:



– Diskoid lupus eritematozus (DLE)

– Sistemik lupus eritematozus (SLE)



– Diskoid lupus eritematozus: DLE esas olarak hayati iç organları etkilemeyen güneş ışığına maruz kalan cildi etkiler. Diskoid (yuvarlak) deri lezyonları, lezyonların iyileşmesinden sonra sıklıkla izler bırakmaktadır.



– Sistemik lupus eritematozus: SLE daha ciddidir. Cildi ve diğer hayati organları etkiler ve tedavi edilmezse yara izleri bırakabilen burun ve yanakların köprüsünde kabarık kelebek şeklinde döküntülere neden olabilir. SLE ayrıca cildin diğer bölgelerindeki başka kısımlarını da etkileyebilir.



– Sistemik lupusun gözle görülür etkilerinin yanı sıra, hastalık eklemleri, kasları ve cilt içindeki bağ dokusunu ve akciğerleri, kalpleri, böbrekleri ve beyni çevreleyen zarlarla birlikte de enfekte edebilir ve/veya hasar verebilir. SLE ayrıca böbrek hastalığına da neden olabilir. Beyin tutulumu nadirdir, ancak bazıları için lupus akıl karışıklığına, depresyona, nöbetlere ve felçlere neden olabilir.



– Kan damarları sistemik lupusla saldırıya uğrayabilir. Bu, ciltte, özellikle de parmaklarda yaraların oluşmasına neden olabilir. Bazı lupus hastaları, özellikle soğuk algınlığına karşı kanın ellere ve ayaklara gitmesini engelleyen küçük kan damarlarını cilt kontraksiyonunda tutan Raynaud sendromuna yakalanır. Çoğu saldırı sadece birkaç dakika sürer, ağrılı olabilir ve genellikle elleri ve ayakları beyaza veya mavimsi bir renge çevirir. Raynaud sendromlu lupus hastaları soğuk havalarda ellerini eldivenlerle sıcak tutmalıdır.



LUPUS (SLE) TEDAVİSİ



– Tedavisi olmadığından lupus tanısı koymak ve lupusun kontrol altında tutulması için mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başlamak.



– Her kişinin lupusu farklı olduğu için, tedavi hastaya özel olarak hazırlanır. Genel olarak, doktorlar semptomları hafifletmek, alevlenmeleri önlemek ve organ hasarını en aza indirmek için ilaçlar verebilir.



– Örneğin, aspirin, asetaminofen, ibuprofen ve naproksen sodyum gibi anti-enflamatuar ilaçların ağrı ve ateşi hafifletmesi için önerilir.



– Ağrıyı azaltmak ve vücuttaki iltihapların şişmesini azaltmak için prednizon gibi kortikosteroidler verilebilir.



– Sıtma tedavisi için kullanılan ilaçların, vücudun kendi organlarına ve dokularına saldıran antikorların üretimini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.



– Bağışıklık sistemini sakinleştirmek ve vücuttaki lupus miktarını en aza indirmek için başka tedaviler verilebilir.



– Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, steroidler semptomları kontrol edemediğinde veya hastalar yüksek dozda steroidleri tolere edemediğinde faydalıdır. Bununla birlikte, immünosüpresan alan insanlar yakından izlenmelidir, çünkü bu ilaçlar vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltmaktadır.



– Kan pıhtıları riski altında olan Lupus hastalarına düşük doz aspirin, varfarin veya heparin verilebilir.



– Belimumab (Benlysta), ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından özellikle lupus hastalarına tedavi için onaylanan ilk ilaçtır.