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Sağlık

Son 24 saatte 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2021 Cuma 20:12 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 20:13
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