Son dakika.. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! Sağlık personeli takip sistemi

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri Haziran'ın 16'sı ile 22'si arasında yaptılar. Tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlamışlardı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 2020/8 tercih kılavuzu aracılığıyla 3 bin sağlık personelinin alımı için beklenen gün geldi. 3 bin sağlık personelini kadrosunda istihdam edecek olan bakanlık, KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ile tercih işlemlerini tamamlayan adayların KPSS 2020/8 tercih sonuçlarını ÖSYM aracılığıyla erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını 16 Haziran'da duyurmuştu. Aynı gün ÖSYM tercihleri başlattı ve binlerce kişi işlemlerini tamamladı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da bulunan açık pozisyonlar başta olmak üzere pek çok hastaneye yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak olanların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağı bildirildi. Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:

"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."