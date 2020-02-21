Spor yapan çocuklar daha başarılı oluyor

IHA 21 Şubat 2020 Cuma12:52 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:52

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semih Demirkıran, küçük yaşlardan itibaren bilinçli ve düzenli bir şekilde yapılan sporun çocukların gelişimi ve sağlığı için önemine dikkat çekerek, bu alışkanlığın diğer tüm alışkanlıklar gibi önce ailede başladığını söyledi.

Hareketsizlik, çocuklarda obezite, diyabet ve dikkat problemlerinin en önemli risk faktörü olduğunu belirten Dr. Demirkıran, üstelik çocukluk çağında başlayan kronik hastalıkların yetişkinlik dönemini de etkilediğine dikkat çekti. Dr. Demirkıran, ailelerin çocukları 3 yaşına geldiğinde öncelikleri arasına sporu da almalarını tavsiye etti.

HER YAŞTA SPORA BAŞLANABİLİR



Sağlıklı çocuklarda spora başlarken önemli olanın yaştan çok yüklenme şiddetinin belirlenmesi olduğunu ve bunun da antrenör ve eğitmenlerin sorumluluğunda bulunduğunu ifade eden Dr. Semih Demirkıran, “Çocukları spora yüzme, atletizm, jimnastik ya da bale ile başlatmak doğru bir tercih olacaktır. 6-12 aylıkken yüzmeye, 18 aylıkken jimnastik sporuna başlayabilirler. 3 ila 6 yaş arasında spor eğitimi almış çocukların 6-7 yaşından sonra bireysel veya takım sporlarına uyum sağlamaları daha kolaylaşır ve başarı seviyeleri de artar” dedi.

ANTRENÖRLERE DE İŞ DÜŞÜYOR



3-6 yaş arasındaki çocukların sporu sevmesinde antrenör ve eğitmenlerin rolünün önemine de dikkat çeken Dr. Demirkıran, “Bu dönemde öğretilecek teknikler yumuşak tavırlarla, çocukları sıkmadan ve zorlamadan aktarılmalıdır. Uç bir hedefe odaklanmaktan çok çocuğun öğrenmesini ve doğru bir şekilde tekrarlamasını sağlayacak yöndeki çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bunlar uygulandıktan sonra çocuğun kararı da önemlidir. Zaten benimsemesi durumumda devamlılık da kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.

HEDEF KOYMAYI ÖĞRENİYORLAR



Bireysel ve takım halinde yapılan branşlarda temel teknik eğitimlere genellikle 5-6 yaşlarında başlandığını kaydeden Dr. Demirkıran, şöyle devam etti:

“Bu çocukların arasında sporcu olabilecek kabiliyette ve istekte olanların çalışmalarına bir kulüp çatısı altında devam etmeleri daha iyi sonuç verecektir. Sonrasında ise lisanslı sporcu olma yolundaki başarılı çocukları artık uzun soluklu, nispeten yorucu, zorlayıcı ve hedefleri olan antrenmanlar beklemektedir. Yarışmalarda birinci olmak tabi ki önemlidir. Ancak onlara ön sıraları hedeflemeye dönük planlar yapmayı öğretmek çok daha önemlidir. Çünkü hedefe her zaman birinciliği koymak çocuğun psikolojisine negatif etki yapabilir. Ama hedef üst sıralar olacak şekilde konulduğunda çocuk bir sonraki adımında hedef büyütmeyi de öğrenmiş olur.”

OKUL BAŞARISINI ARTIRIYOR



Dr. Semih Demirkıran, daha sonra şunları kaydetti:

“Ebeveynlerin çocuklarının okul başarılarının yüksek olması için onları ders çalışmaya teşvik etmeleri ve kazanılan başarıyı belli bir seviyede tutmaya gayret etmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra düzenli spor hayatı olan çocukların daha sağlıklı oldukları ve fiziksel gelişimlerinin hızlandığını görülmektedir. Ayrıca psikolojik açıdan da olumlu yönde etkilenirler ve tüm bunlar beraberinde okul başarısını getirmeye yardımcı olur.”