Spor yapmak enfeksiyona yakalanma riskini azaltıyor!

DHA 16 Mart 2020 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:11

Egzersizin bağışıklık sistem fonksiyonları üzerindeki etki düzeyinin birçok değişkene bağlı olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, “Yapılan egzersizin yoğunluğu, süresi, şiddeti ve bireyin fiziksel uygunluk düzeyi gibi pek çok değişken var. Egzersizle ilişkili bağışıklık sistemi değişikliklerinin altında yatan mekanizmalar çok faktörlü. Nöroendokrinolojik, fizyolojik ve metabolik faktörler; egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin oluşmasında önemli rol oynuyor” diye konuştu.

“SÜREYİ AŞMAYIN”



Orta şiddetli egzersizin bağışıklık sistemi fonksiyonlarını artırdığına vurgu yapan Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, “Ayrıca egzersiz, yaşlılık ve stres ile oluşan bağışıklık sistemdeki baskılanmayı ve kanser görülme riskini azaltıyor. Ancak egzersizin şiddeti ve süresi açısından eşik düzey aşıldığı zaman, artan şiddet ve süreyle birlikte enfeksiyon riski de artış gösteriyor” dedi. Egzersiz sonrasında bağışıklığın zayıfladığı döneme, “açık pencere” dönemi adı verildiğini belirten Konakoğlu şunları söyledi: “Egzersizin tipi, şiddeti, süresi ve bağışıklık düzeyine göre 3 ile 72 saat arasında değişen sürede sonlanır. Bu açık pencere olarak adlandırılan dönemde mikroorganizmalar, özellikle de virüsler vücuda girebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, şiddetli egzersizin olumsuz etkilerinden korunmada, egzersiz sonrası özellikle besin alımı ve yeterli dinlenme önemlidir”

KARBONHİDRATA DİKKAT



Yoğun tempolu uzun süren egzersizlerde bağışıklığı düşüren en önemli besin öğelerinden birinin karbonhidrat olduğuna değinen Konakoğlu, “Bu nedenle, uzun süren ağır tempolu egzersizlere günde 7-10 g / kg karbonhidrat tüketerek yeterli karbonhidrat deposu ile başlanmalı. Egzersiz süresince saatte 30 – 60 g karbonhidrat tüketmek bir yandan antrenman için yeterli yakıtı sağlarken, diğer yandan egzersizin olumsuz etkilerini hafifletecektir.Sağlıklı yaşam amacıyla egzersiz yapan kişilerin orta şiddette ve strese yol açmayacak egzersiz tiplerini seçmeleri bağışıklık sistemi fonksiyonlarının artırılması açısından uygundur.” şeklinde konuştu.