Strep A hastalığı nedir? Strep A belirtileri nelerdir?

Strep A belirtileri, İngiltere'de yaşanan ölümlü vakaların ardından panikle araştırılmaya başlandı. Uzmanlardan enfeksiyonla ilgili peş peşe uyarılar gelirken önlemler de artırılmaya başlandı. Peki, Strep A enfeksiyonu nasıl bulaşır? Strep A hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar

Covid-19 ve maymun çiçeği virüsü ile dünya genelinde mücadele devam ederken, bir kötü haber de İngiltere'den geldi. İngiltere'de Strep A enfeskiyonu vakaları artarken, bir ilkokul öğrencisinin hastalığa yenik düşmesi ile ölü sayısı 8'e çıktı. İşte Strep A ile ilgili merak edilenler

STREP A HASTALIĞI NEDİR?



Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilen A Grubu Strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonları ile baş gösteriyor. Strep A bakterileri, daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabiliyor. Bunlardan en tehlikelisi de çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

STREP A BAKTERİSİ ENFEKSİYONU NASIL BULAŞIR?

Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor. Maskesiz ve yakın temasın olduğu işyerleri, okullar, bakımevleri, toplu taşıma gibi alanlarda daha fazla gözlemleniyor.