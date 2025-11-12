İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2433
  • EURO
    48,9298
  • ALTIN
    5608.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sucuk diye eşek eti yedirmişler: Hileli gıdalar bir bir ifşa oldu
Sağlık

Sucuk diye eşek eti yedirmişler: Hileli gıdalar bir bir ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünlerde tek tırnaklı eti tespiti, ilaç etken maddesi tespiti, tohum yağlarının karıştırılması ve yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Sucuk diye eşek eti yedirmişler: Hileli gıdalar bir bir ifşa oldu
ABONE OL

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 65'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 565'e yükseldi.

Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yeni eklenen dana kasap sucuk ürününde tek tırnaklı eti, macun ürününde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Öte yandan "naturel sızma zeytinyağı" adıyla sunulan birçok ürüne tohum yağlarının karıştırıldığı bilgisine de yer verildi.

  • güvenilir gıda
  • sucuk
  • eşek eti
  • ifşa
  • hileli gıda

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.