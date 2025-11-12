Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 65'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 565'e yükseldi.

Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yeni eklenen dana kasap sucuk ürününde tek tırnaklı eti, macun ürününde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Öte yandan "naturel sızma zeytinyağı" adıyla sunulan birçok ürüne tohum yağlarının karıştırıldığı bilgisine de yer verildi.