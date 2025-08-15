Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 81, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703 oldu.

Listedeki ürünlere göre BİFET marka dana sucuk ve İspanyol salamda domuz etine rastlandı.

Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti, domuz eti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

LİSTENİN TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.