İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,888
  • EURO
    47,8083
  • ALTIN
    4398.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sucuk ve salamda domuz eti skandalı... Bakanlık tek tek ifşaladı
Sağlık

Sucuk ve salamda domuz eti skandalı... Bakanlık tek tek ifşaladı

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Bakanlığın denetimleri sonucunda BİFET marka dana sucuk ve İspanyol salamda domuz etine rastlandı.

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Sucuk ve salamda domuz eti skandalı... Bakanlık tek tek ifşaladı
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 81, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703 oldu.

Listedeki ürünlere göre BİFET marka dana sucuk ve İspanyol salamda domuz etine rastlandı.

Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti, domuz eti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

LİSTENİN TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.