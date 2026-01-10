İSTANBUL 15°C / 9°C
''Süper grip'' Türkiye'de görüldü... Uzmanlar uyardı: Bu belirtilere dikkat

Avrupa'da hızla yayılan ve 'süper grip' olarak adlandırılan H3N2 virüsünün mutasyonlu varyantı, Türkiye'de görülmeye başladı. Uzmanlar, virüsün diğer grip türlerine göre daha hızlı yayıldığını ve çocuklarda ağır seyrettiğini ifade ederek klasik griple karıştırılan varyantın belirtilerini sıraladı.

10 Ocak 2026 Cumartesi
Avrupa'da hızla yayılan ve 'süper grip' olarak adlandırılan H3N2 virüsünün mutasyonlu varyantı, Türkiye'de görülmeye başladı. Uzmanlar, virüsün diğer grip türlerine göre daha hızlı yayıldığını ve çocuklarda ağır seyrettiğini belirtiyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Abdullah Sert, varyantın bağışıklık sistemi için yeni olduğunu belirtti; "Bu durum çocukları daha savunmasız hale getiriyor" dedi.

Aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Sert, "Belirtiler hızla kötüleşirse, çocukta nefes alma güçlüğü, belirgin halsizlik ya da susuzluk bulguları ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulmalı" ifadesini kullandı.

KAPALI ALAN SÜRELERİNİ KISITLAYIN

Kalabalık ve kapalı alanlarda uzun süre bulunmanın virüsün yayılmasını hızlandırdığını belirten Dr. Abdullah Sert, şu tavsiyelerde bulundu: "El hijyenine dikkat edilmesi, hasta kişilerle temastan kaçınılması ve çocukların uyku ile beslenme düzeninin korunması büyük önem taşıyor.

6 BELİRTİYE DİKKAT

Uzmanlar, klasik griple karıştırılan varyantın belirtilerini şöyle sıraladı:

■ 5 ila 7 gün sürebilen yüksek ateş

■ Geçmeyen şiddetli öksürük

■ Nefes darlığı

■ Halsizlik

■ Kusma ve ishal

■Yaygın kas ve eklem ağrıları

Popüler Haberler
