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T2 diyabette ümit verici bulgu! İyileşme şansını iki katına çıkarıyor

Teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilonun yüzde 10'unu vermek iyileşme şansını iki katına çıkarıyor.

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Tip 2 diyabet hastalarının teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilo vermelerinin, iyileşme yolunda önemli bir adım olduğu bildirildi.
 
Daily Mail'in haberine göre, Cambridge Üniversitesinin yaptığı araştırma, teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme şanslarının iki katına çıktığını gösterdi.
 
Araştırma çerçevesinde, yaşları 40 ila 69 olan ve yeni Tip 2 diyabet teşhisi konulan 867 kişi takip edildi ve 5 yıllık süreçte 257'sinin iyileşme sürecine girdiği gözlendi.
 
Uzmanlar, ilk 5 yıllık süreçte kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme olasılıklarının aynı kiloda kalanlardan 2 kat fazla olduğunu tespit etti.
 
Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 2014 yılı itibarıyla diyabet hastalarının sayısı 422 milyon.
 
Tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturuyor.

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