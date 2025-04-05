Kocaeli Körfez'deki bir işyerinde tavuk döner alan bazı kişilerde, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 İŞLETMECİYE TUTUKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; işyeri sahipleri iki şüpheli tutuklanmıştır. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir" denildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

HİJYEN EKSİKLİĞİ DE YOL AÇIYOR

Tavuk döner hem lezzetli hem de ucuz bir gıda olduğu için dışarıda en sık tüketilen fast food ürünlerin başında geliyor. Ancak Kocaeli'de yaşanan tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. NTV'nin haberine göre, merdiven altı hazırlanan tavuklarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Göral, şunları söyledi: Uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliği de tavuk zehirlenmesine yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, çocuk ve yaşlılarda, hamilelerde, kronik hastalığı olanlarda daha sık görülür.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS GİBİ"

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının tavuk döner yapımında kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Göral, şunları söyledi: Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. Böyle işletmelerin de belediye ve Hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılmamalıdır.